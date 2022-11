Com es passa de ser pagès a ser una estrella de cinema? Sílvia Abril ha visitat el poble d'Alcarràs, conegut per la seva vinculació al camp i, recentment, pel film de Carla Simón. Després de guanyar l'Os d'Or a la passada Berlinale, l'Academia de Cine ha seleccionat aquesta pel·lícula per representar a Espanya en els Oscar 2023.

La història transcorre a un petit poble de Lleida. Un homenatge al món rural, a l'agricultura i a qui treballa i habita en el camp. 'Alcarràs' compta amb actors no professionals que li donen encara més veritat i sentiment. A 'La recepta perduda', Sílvia Abril ha pogut parlar amb Jordi Pujol, Antònia Castells i Montse Oró, tres dels seus protagonistes. Ha descobert quina és la seva història i com ha influït la pel·lícula en les seves vides.

Jordi Pujol, un pagès amb molta història Sílvia Abril ha après a cuinar 'cargols a la brutanesca' de la mà de Jordi Pujol, qui encarna el personatge de Quimet a 'Alcarràs'. En Jordi feia de pagès, però va haver de renunciar perquè no li sortien els comptes. D'un dia per l'altra va passar a ser paleta i, actualment, treballa a la brigada de l'Ajuntament de Soses. “Si jo he pogut fer una pel·lícula així, tothom que es plantegi fer una cosa segur que pot fer el que li dongui la gana“ A 'La recepta perduda', programa disponible a RTVE Play Catalunya, ha reconegut que l'experiència ha estat molt gratificant, tot i ser la seva primera vegada com a actor: "Impressionant, molt bé. Jo mai havia fet res d'aquest estil, no em disfresso ni per Carnestoltes". Jordi Pujol ensenya Sílvia Abril a preparar els cargols a la brutesca RTVE Catalunya

Antònia Castells, una pagesa que va aixecar una família Antònia Castells, qui interpreta la tieta Pepita, ha ensenyat a Sílvia Abril, tot conversant amb les amigues, la tècnica que tradicionalment permet conservar la fruita per gaudir-ne tot l'any: l'almívar. Ha estat pagesa tota la vida, independentment de si havia de collir o portar el tractor. Després de la mort d'en Geroni, el seu marit, es va quedar sola amb les terres i amb els seus tres fills. L'actriu i pagesa encara recorda les seves últimes paraules: "Tenim tota la sort del món que no sigui jo el que marxi, perquè jo sense tu no tiraria cap endavant". “Ha estat una experiència molt maca, no m'ho esperava i m'ho vaig passar molt bé“ Als seus 87 anys, 'Alcarràs' ha estat la seva primera experiència davant les càmeres, un fet que porta amb molta naturalitat. "No m'ha canviat, soc la mateixa. No m'ho acabo de creure". Antònia Castells ensenya a fer almívar a l'actriu Sílvia Abril a 'La recepta perduda' RTVE Catalunya