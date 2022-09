Carla Simón: "Té molt sentit fer la cursa als Oscar amb Alcarràs"

Carla Simón defensa que "té molt sentit" fer la "cursa" als Oscar amb Alcarràs. La directora de cinema reconeix que amb el seu darrer film té una sensació "molt diferent" de la que va tenir amb Estiu 1993 de cara als premis. Argumenta que l'Os d'Or del Festival de Berlín ha situat la pel·lícula en el panorama internacional, per la qual cosa la gent la coneix, també els acadèmics. Assenyala que la primera projecció a Nova York pot ser determinant per conèixer si els agrada o no.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga i Pep Prieto, veu "molt difícil" fer pronòstics, així com gestionar les expectatives i les emocions. "És un procés molt llarg i és molt difícil destacar entre el que es considera la pel·lícula escollida de cada país", destaca.

"☕ Carla Simón ens avança què ha preparat per al pregó de #LaMercè!



��️ "La idea és parlar de les arribades i com la ciutat ens ha acollit a molts".



@PepPrieto @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/jyM27gZIPf" — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 23, 2022

Pel que fa als rivals en aquesta cursa, detalla que, tot i haver vist els noms i haver-hi trobat directors que li agraden, no els ha pogut veure, ja que són films recents que, de moment, només han voltat per festivals. "Espero, durant el procés d'acompanyar Alcarràs, poder-les veure", ha afegit en aquest sentit.

Admet que l'èxit d'aquest film no marxarà prou de pressa per a deixar-la avançar en la feina d'altres projectes. Recorda que també li va passar una mica amb Estiu 1993 quan, després d'un recorregut a festivals, li va costar una mica tornar a escriure. Tot i aquesta experiència prèvia que l'ajudarà a "dir que no" a certes coses, admet que "no deixa de ser difícil" quan s'ha de fer tanta promoció.

"☕ Carla Simón reconeix que l'èxit #Alcarràs no marxarà prou de pressa per a deixar-la avançar en la feina d'altres projectes.



��️ "És bona notícia. Encara que la nostra feina és fer cinema, no promocionar".



@PepPrieto @GemmaNierga @RTVECatalunya pic.twitter.com/hAUV19iWHd" — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 23, 2022

En qualsevol cas, considera que és una "bona notícia" que passi això a un film, ja que significa que l'ha vist molta gent. "És una cosa que, com a cineastes, fem molt a gust, encara que la nostra feina és fer cinema, no promocionar", ha argumentat.

Sobre la recepció del film per part de l'audiència, ha destacat que l'estrena més significativa era la que es va fer a Lleida, una jornada "molt bonica". "Sentia molta responsabilitat que la gent d'allà, sobretot els agricultors, se sentissin identificats", ha dit. Enmig d'aquesta incertesa, ha remarcat que en l'estrena la gent anticipava els moments de riure del film: "La gent reia bastant abans, comprenien tant el món que el riure venia abans".