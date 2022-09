Carla Simón: "Té molt sentit fer la cursa als Oscar amb Alcarràs"

Carla Simón defensa que "té molt sentit" fer la "cursa" als Oscar amb Alcarràs. La directora de cinema reconeix que amb el seu darrer film té una sensació "molt diferent" de la que va tenir amb Estiu 1993 de cara als premis. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga i Pep Prieto, admet que l'èxit d'aquest film no marxarà prou de pressa per a deixar-la avançar en la feina d'altres projectes: "És bona notícia. Encara que la nostra feina és fer cinema, no promocionar". I ens avança què ha preparat per al pregó de la Mercè: "La idea és parlar de les arribades i com la ciutat ens ha acollit a molts".