Els plats del Celler de Can Roca amaguen molts secrets. Un d'ells ve de la mà d'Evarist March, un botànic amb més de vint anys d'experiència en la transmissió dels coneixements en l'ús de plantes, algues i fongs silvestres comestibles. És l'assessor botànic del Celler, també es dedica a l'ecoturisme, és guia de natura i formador. A més, ha viatjat arreu del món per formar a cuiners sobre bolets i plantes que es poden menjar.



A 'La Recepta Perduda', Sílvia Abril ha trobat l'expert a Tossa de Mar, a la platja d'Es Codolar, collint fonoll marí entre les roques. Evarist March assegura que és un treball amb molts avantatges: "Vaig de tapes silvestres gratuïtes durant tot l'any. Des de fa deu anys, he mapat des del Pirineu fins a primera línia de mar totes les plantes de Catalunya i hem vist quines podíem fer servir".

El botànic del Celler de Can Roca afirma que "la gent no és conscient, però som una terra privilegiada: tenim peix, carn i plantes de totes les maneres. En cada moment de l'any, podríem anar a buscar plantes, flors i algues diferents per tota Catalunya".

D'altra banda, reconeix que aporten molt més nutrients que les conreades: "La majoria de les plantes silvestres tenen molts més nutrients. Això passa perquè tenen menys aigua i pateixen més. Per tant, la planta s'espavila a fer substàncies molt complexes que poden arribar a tenir propietats curatives".

El fonoll marí Sílvia Abril ha estat buscant un complement per acompanyar al plat del 'Cim i Tomba', el gran protagonista del primer capítol de la segona temporada de 'La Recepta Perduda'. Evarist March li ha recomanat el fonoll marí: "Ens aporta frescor i el gust més suau del fonoll". A més, afegeix que "els gustos de les plantes litorals són molt salats, ideals per acompanyar". Xavier Lores, xef de la Cuina de Can Simón, ha recomanat a l'actriu i humorista catalana que incorpori el fonoll al plat quan l'aigua comenci a fer xup-xup. "D'aquesta manera es mantindrà el cruixent i el gust de mar".