Tot es globalitza, també la cuina. Potser sabem fer un ramen, aquesta sopa japonesa que ara està molt de moda, però som incapaços de fer aquelles mandonguilles de tota la vida. Sí, aquelles que feia l'àvia. L'humorista i actriu Sílvia Abril s'ha proposat recuperar aquestes receptes, les de sempre, les que mai sortiran en aquests llibres tan sofisticats de cuina ni als posts d'Instagram, les que es passaven de generació en generació per via oral, com mana la tradició popular.

'La recepta perduda' és com un viatge arqueològic però en el sentit gastronòmic. Sílvia Abril va a la recerca de les persones que encara conserven els secrets gastronòmics que han donat identitat a la nostra cuina, i ho farà sobre el territori. Cada un dels programes està dedicat a un poble de Catalunya i descobreix els seus habitants, el seu paisatge, la seva cultura, les seves vivències i sobretot els seus productes i maneres de cuidar-los. També aquelles peculiaritats vinculades a la cuina que donen aquell toc tan especial al plat i que no trobes mai en els restaurants.

Els temps moderns no només han posat en perill les receptes tradicionals, també la producció local. La industrialització del camp i la ramaderia, i la seva mercantilització a gran escala, ha fet desaparèixer productes que no tenien sortida en el mercat. Ara, hi ha alguns agricultors i ramaders que s'hi esforcen perquè aquests productes no desapareguin. Rescatar la tradició culinària a peu de territori també és reivindicar els productes de la nostra terra i donar-los valor.

Més que un programa de cuina, 'La recepta perduda' és un retrat humà dels pobles de Catalunya i la nostra terra.