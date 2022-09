Amb l'objectiu de trobar la recepta original del 'Cim i Tomba', Sílvia Abril va descobrir tots els secrets de Tossa de Mar a 'La Recepta Perduda'. Un poble de pescadors i pagesos que, gràcies a l'Ava Gardner, es va convertir en una referència turística internacional.

Hollywood arriba a Tossa de Mar

El 1950 va arribar un equip de producció de Hollywood per localitzar una possible pel·lícula que buscava decorats naturals al Mediterrani. El film es deia 'Pandora y el Holandés Errante', estava dirigida per Albert Lewin i els seus protagonistes eren James Mason, Mario Cabré i Ava Gardner.

A l'actriu de Carolina del Nord li agradava molt anar a les tavernes dels pescadors, cantava havaneres amb la gent del poble, caminava descalça pels carrers del Mediterrani i adorava els merengues que es cuinaven a la zona. Això sumat a l'arribada de Frank Sinatra, aleshores marit de l'actriu, a conseqüència de la seva gelosia, van fer que el poble copés les portades dels mitjans internacionals com el New York Times o la BBC.

A 'La Recepta Perduda', Sílvia Abril parla amb en Gregori. Un home que, amb nou anys, va conviure amb l'Ava Gardner. La seva tieta va ser cuinera de l'actriu quan va residir al poble, i ell sempre passejava per allà amb el seu peto i dinava el mateix plat.

Ella acostumava a regalar-li caramels i un bitllet de cinc pessetes . "Un dia, vaig arribar tard a casa i l'artista americana li va preguntar a la meva tieta: "Bibi, where is the boy?", recorda il·lusionat en Gregori.

Gregori va conèixer a Ava Gardner quan tenia vuit anys Sílvia Abril parla amb en Gregori, qui va conèixer a Ava Gardner quan tenia vuit anys cropper

Tothom recorda la presència de l'Ava Gardner durant aquelles setmanes. Rosa Xandri afirma que l'actriu estava obsessionada amb els merengues: "Un dia va passar per Can Tomàs, va veure els merengues i li van encantar". Per això, avui dia, aquests postres són molt populars a Tossa. De fet, són coneguts com els 'petons de l'Ava Gardner'.

La pel·lícula va posar a Tossa al mapa, va haver-hi un 'boom' turístic que va canviar el tarannà del poble. Bona part de la gent va canviar les canyes de pescar i l'hort pel turisme, i moltes famílies es van mudar al poble de la Costa Brava per aprofitar les oportunitats de negoci que portava el turisme.

En record de tot allò, es va fer una escultura de l'actriu, que es va col·locar el 1998 a un mirador de Vila Vella, amb vistes al mar. És una escultura de bronze de l'artista de Llagostera Ció Avellí.