Cim i tomba | La Recepta Perduda

Tossa té una potent tradició culinària que ha sabut conservar fins als nostres dies i que està basada en la cuina del peix. Un dels seus plats més emblemàtics és el cim i tomba, una recepta d’origen humil que cuinaven els pescadors a bord de la barca.

Al primer programa de la segona temporada de La Recepta Perduda, la Sílvia Abril es desplaça fins a aquest municipi de la Selva, per buscar un cuiner que li ensenyi a fer aquest plat. A Tossa descobreix com l’arribada d’Ava Gardner per rodar-hi una pel·lícula va transformar un senzill poble de pescadors en un municipi apreciat per turistes d’arreu del món.