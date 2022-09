La bastina: un peix molt gustós però poc valorat

La bastina, també coneguda com a escrita o rajada, és de la família dels taurons, té el cos molt aplanat perquè viu sobre fons de terra o roca i té una cua llarga. La seva carn és cartilaginosa i hi ha qui és una mica reticent a tastar-la, però els entesos la valoren molt, és un peix gustós i molt bo però poc popular, en general. A Tossa sí que és més coneguda i estimada perquè bona part dels tossencs la fan servir per al cim i tomba. Ens ho explica en Xavier Salvador, de la peixateria Salvador de Tossa de Mar.