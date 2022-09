El fonoll Marí amb Evarist March del Celler de Can Roca

Sílvia Abril ha viatjat a Tossa de Mar per descobrir la recepta del 'Cim i Tomba'. Pel camí s'ha trobat amb Evarist March, botànic del Celler de Can Roca. Un home que es dedica a viatjar per Catalunya a buscar plantes silvestres que puguin ser interessants per cuinar. A Tossa de Mar, concretament, trobem el fonoll marí. Una planta amb moltes propietats nutritives i un gust salat.