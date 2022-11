La fruita de pinyol a Alcarràs | La recepta perduda

Lleida és líder europea i principal productora de fruites de pinyol mundial. Hi ha 20.000 hectàrees dedicades al cultiu, que cada any dona gairebé 400.000 tones de fruita. El pagès Sergi Balué ha explicat a 'La recepta perduda' tots els secrets sobre aquest tipus de fruita dolça. Les varietats que es treballen a Alcarràs són les cireres, els paraguais, el préssec i les nectarines, entre d'altres. El pagès ha donat les claus per aconseguir que aquest tipus de fruita sigui tan bona com sigui possible i ens ha contat com ha evolucionat aquest tipus de cultiu en els últims anys. A més, Sílvia Abril ha après a fer almívar.