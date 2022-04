'Alcarràs', el crit d'un poble que ja ha fet història

Hi ha pel·lícules que canvien vides, i això és el que està passant amb 'Alcarràs'. No només ha revolucionat a un poble sencer i als seus actors, sinó també a tota la indústria cinematogràfica que espera amb il·lusió i esperança la seva estrena. La directora Carla Simón visita 'Punts de vista' per parlar amb Tània Sarrias de les seves arrels, de la gesta assolida per 'Alcarràs' i del reconeixement que per fi comencen a obtenir les cineastes catalanes!

En un moment en el qual les sales pateixen per culpa dels nous hàbits dels espectadors, Carla Simón dona una empenta important al sector, que veu com aquests dies tornen a obrir vells cinemes per tal de projectar el film guanyador de l'Os d'Or de la Berlinale. La il·lusió per 'Alcarràs' s'ha contagiat per tots els racons de Catalunya i són molts i moltes el que esperen la seva estrena per omplir les sales.

Per si encara hi ha algú que no coneix la pel·lícula de l'any, 'Alcarràs' és un drama rural familiar sobre la desaparició de les activitats agrícoles, que gira al voltant de la intenció instal·la plaques solars en una parcel·la agrícola ocupada fins ara per un fruiter de presseguer, empenyent els membres de la família Solé a trobar-se.