'Sisu' i 'Pearl' dominen el palmarès de Sitges

‘Sisu’, amb quatre premis, i ‘Pearl’, amb dos, han estat les dues grans triomfadores del 55è Festival de Sitges. Dirigida per Jalmari Helander, ‘Sisu’ ha guanyat els guardons al millor llargmetratge; millor interpretació masculina per Jorma Tommila; millor fotografia i música. El cineasta Ti West ha rebut el guardó a la millor direcció per ‘Pearl’ i la protagonista del film, Mia Goth, el de millor interpretació femenina.

El palmarès també ha guardonat a ‘Project Wolf Hunting’, de Kim Hong-sun, amb el premi especial del jurat, i amb una menció especial, i ‘Fumer fait tousser’ i ‘Incroyable mais vrai’, les dues de Quentin Dupieux, s’han endut el guardó al millor guió ex aequo. El premi del públic ha estat per ‘Irati’, de Paul Urkijo.

Els membres del jurat han destacat que les pel·lícules premiades representen molt bé el cinema fantàstic, i que han tingut problemes per escollir les vencedores perquè "hi havia masses bones pel·lícules a la secció oficial".

'Sisu' i 'Pearl' s'enduen els màxims reconeixements

'Sisu', narra la història d’un exsoldat que descobreix or en el desert de Laponia i intenta endur-se el botí a la ciutat. Haurà de lluitar, però, amb uns soldats nazis liderats per un brutal oficial de les SS. La cinta finlandesa ha guanyats els guardons al millor llargmetratge; millor interpretació masculina per Jorma Tommila; millor fotografia per Kjell Lagerroos i millor música per Juri Seppa i Tuomas Wainola. Jalmari Helander ja havia estat guardonat a Sitges l’any 2010 per la seva pel·lícula ‘Rare export: a christmas tale’.

Imatge del film 'Sisu', que s'ha endut quatre premis de Sitges

L'altra gran triomfadora ha estat la nordamericana 'Pearl', que s'ha endut dos importants guardons, un per a Ti West a la millor direcció i l'altre per Mia Goth, la protagonista de la cinta de terror, com a millor intèrpret femenina. 'Pearl' és la preqüela de ‘X’ i la segona part del que serà un trilogia, que finalitzarà amb ‘MaXXXine’.

Pla de la protagonista de 'Pearl', Mia Goth, guanyadora del premi a la millor interpretació femenina

Ambientada dècades abans dels esdeveniments de la pel·lícula ‘X’, Mia Goth torna interpretant a la futura psicòpata Pearl. Aquí, però, és una grangera adolescent que ha de cuidar del seu pare malalt sota la vigilància de la seva mare. Ella descobreix que les seves ambicions xoquen amb l’entorn repressiu que li ha tocat viure.