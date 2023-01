02:24

El film 'Alcarràs' de Carla Simón aconsegueix 5 guardons, entre ells el millor film i millor direcció, a la quinzena edició dels XV Premis Gaudí.

"Alcarràs", "Pacification" i "Un any, una nit" triomfen als Premis Gaudí, que s'han celebrat aquesta nit al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i que han estat molt repartits.

La premiada pel·lícula de Carla Simón s'ha endut els premis a Millor pel·lícula, direcció, guió original, producció i l'especial del públic. Cinc guardons també per a "Un any, una nit" d'Isaki Lacuesta: millor guió adaptat, música original, muntatge, so i efectes visuals.

I "Pacification" d'Albert Serra, se n'ha endut tres: Millor pel·lícula en llengua no catalana, millor direcció artística i fotografia.

Els premis a millor actor i actriu han estat per Pol López i Vicky Luengo, per la seva actuació a "Suro". El Gaudí d'Honor ha estat pel cronista cinematogràfic Jaume Figueras | MARTA ORQUÍN