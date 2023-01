Primeres hores de Dani Alves a la presó de Brians I

A poc a poc van transcendint detalls de la investigació que ha portat el futbolista Dani Alves a la presó acusat de violar una noia a la discoteca Sutton de Barcelona la nit del 30 de desembre. La denunciant va ratificar davant la jutgessa la declaració fil per randa que va fer a comissaria després dels fets i que els investigadors consideren coherent i contundent, a diferència del d'Alves que divendres davant dels Mossos va canviar parcialment el que havia dit en un primer moment.

01.18 min Les contradiccions han portat Dani Alves a la presó

Segons la noia, aquella nit el jugador l'hauria conduit cap als lavabos de la zona VIP de la discoteca sense saber on anava i tancant-la. Allà l'hauria obligat a fer-li una fel·lació i quan s'hi va negar Alves l'hauria agredit i violat. Aquesta versió dels fets estaria ben fonamentada per diverses proves que recull la investigació policial, com ara imatges de les càmeres de vídeo del local que mostren l'entrada als lavabos junts i la sortida per separat, primer el futbolista, que va marxar aleshores del local, i després de la noia, en una situació de confusió.

A l'hora d'enviar Alves a la presó de forma preventiva, la jutgessa també va tenir en compte els informes forenses de l'Hospital Clínic, que va atendre la víctima, i que mostrarien lesions compatibles amb un forcejament, tal com ella va declarar. També s'analitzen restes biològiques recollides.

De la seva banda, Dani Alves hauria donat fins a 3 versions diferents. Els primers dies va negar que conegués la víctima i més tard ha admès haver-hi tingut relacions sexuals però que aquestes van ser consentides. També va negar que hagués marxat del lloc dels fets, i les càmeres de seguretat de la discoteca van recollir el moment que va abandonar el local sense el seu grup d'amics, després de sortir de la zona on s'hauria comès la presumpta agressió sexual.

L'acumulació d'indicis provatoris i la falta de consistència d'alguns elements del relat del jugador és el que haurien portat la jutgessa a valorar l'empresonament preventiu del futbolista. Això i un elevat risc de fuga perquè Alves no té actualment arrelament a Espanya, i disposa de dobla nacionalitat, espanyola i brasilera, cosa que li permetria marxar al Brasil sense possibilitat de reclamar-lo perquè amb aquest país no existeix conveni d'extradició.