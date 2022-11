Augmenten un any més les denúncies per violència masclista. Des de principis de 2022 els Mossos d'Esquadra n'han registrat un 13,3 % més que en tot el 2021. Estem parlant de gairebé 13.000 procediments. És la xifra més alta des del 2013.

Es tracta d'una xacra que posa fi a la vida de moltes dones cada any. A Catalunya, el registre de dones mortes per violència masclista comença el 2013. Des d'aleshores se n'han comptabilitzat 111.

La meitat d'elles tenien fills a càrrec. Això són 79 infants que han quedat orfes en l'última dècada, gairebé tots menors d'edat.

Què passa després del minut de silenci?

De ser avis a pares, de cop. El 21 de gener de 2015 el gendre de la Francisca Aguilar i el Francisco Montiel va assassinar a la seva filla i després es va suïcidar. El crim masclista va deixar orfe un nen de 6 anys. "Cada crim és una bomba atòmica en una família", assegura Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres.

02.57 min Dia contra la violència masclista: què passa després del minut de silenci?

Tots els orfes per violència masclista cobren pensions d'orfandat, segons preveu la nova llei de març d'aquest any, tant si el crim l'ha comès o no el pare i si el menor ha estat adoptat per un familiar. A més, la norma permet que l'orfe es pugui personar per liquidar el règim patrimonial de la mare i tot això ho poden tramitar els jutjats de violència sobre la dona.

09.26 min Marisa Soleto: "La revictimització impedeix refer la vida"

La burocràcia per la custòdia i l'herència, segons els experts, no ajuda al dol. És el que denuncia la Fundación Mujeres, l'única entitat a Espanya que ofereix beques i tractament psicològic gratuït a aquests menors.