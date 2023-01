Collboni adverteix a Colau: "Els pactes s'han de complir"

Jaume Collboni insisteix que el traspàs després de la seva renúncia als càrrecs municipals s'ha de fer en els termes que estan acordats: "Els pactes s'han de complir", ha dit en resposta a Ada Colau. I és que l'alcaldessa de Barcelona ha dit que Laia Bonet assumirà les funcions que tenia el fins ara primer tinent d'alcalde, però que no es remodelarà tot el cartipàs municipal, en declaracions a SER Catalunya. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Collboni defensa que ha fet un "acte de coherència" renunciant a càrrecs públics per dedicar-se plenament a la campanya. L'alcaldable del PSC a l'Ajuntament de Barcelona assegura que no li caldria renunciar al càrrec per preparar la campanya si fos alcalde. El president socialista de la ciutat, justifica que comuniqués a Colau per WhatsApp la seva decisió: "Si la trucada no es contesta, s'envia un missatge". Sobre pactes, l'encara primer tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona sosté diu que la posició "central" del PSC li permet arribar a "amplis acords": "Tenir capacitat per arribar a acords serà un punt a favor". I diu que no sap quina és l'orientació de Junts i Trias perquè no han sentit cap proposta: "Percebem que és un partit liderat per Puigdemont i Borràs".