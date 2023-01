Comencen tres dies de vaga i mobilitzacions convocats per diferents sindicats i col·lectius de l'àmbit de la sanitat. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha confirmat que mantenen les convocatòries de vaga del dimecres i el dijous després de no aconseguir a la reunió d'aquesta tarda un acord amb la Conselleria de Salut de la Generalitat. Divendres es tornaran a reunir les dues parts.

En declaracions als periodistes després de la negociació, Lleonart ha lamentat que no han aconseguit una proposta del departament el "suficient" transversal, homogènia i concreta per a desconvocar les jornades de vaga de metges. El sindicat ha convocat als facultatius a les 10 hores davant la Conselleria de Salut i preveuen recórrer la Gran Via de Carles III i la Rambla del Brasil fins a l'Estació de Sants de Barcelona.

Darrera reunió amb Salut Aquest dimarts s'han tornat a reunir sense èxit el sindicat Metges de Catalunya i el departament de Salut per intentar arribar a un acord i desconvocar la convocatòria de dues jornades a partir de demà. Ahir van estar negociant fins a la nit. Tot i apropar posicions, encara hi ha discrepàncies en punts com l'organització de l'agenda dels metges i les millores retributives. A banda de les dues jornades d'aquesta setmana, Metges de Catalunya també ha anunciat aturades parcials per l'1 al 3 de febrer.

Les reclamacions dels metges Els professionals sanitaris asseguren estar esgotats i cremats. És el que afirma rotundament el sindicat Metges de Catalunya, la principal agrupació mèdica. Xavier Lleonart, secretari general Sindicat Metges de Catalunya denuncia que “no pot ser que tinguem en agenda fins a 10 pacients en una mateixa hora”. 01.15 min Els professionals sanitaris denuncien que estan "esgotats" | Vanessa Benedicto Els professionals demanen que un metge de capçalera atengui un màxim de 25 visites per jornada, i per això, diuen “calen més mans”. A més, demanen que les visites puguin durar uns 12 minuts per pacient. Lleonart, a banda, alerta que cada cop és més difícil perquè el talent mèdic marxa fora d'Espanya. Explica que a França la retribució mitjana és de 80.000 euros l’any i que a Bèlgica fins i tot arriba als 160.000, triplicant el que es cobra aquí. Els sindicats d'educació i de la sanitat preparen la vaga dels dies 25 i 26 de gener La proposa dels sindicats Metges de Catalunya i la Mesa Sindical de la Sanitat, és un canvi de model del sistema sanitari, i per això, reclamen que el personal sanitari depengui, directament, de la conselleria de Salut. Perquè ara, el sistema públic té concert amb un centenar d'empreses i cada una té el seu conveni.

Els serveis mínims El Departament de Treball fixa el normal funcionament dels serveis d'urgències i de les unitats especials com les UCI o les de neonatologia i els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia en situacions urgents o de necessitat vital. Pel que fa als centres d'assistència extrahospitalària, s'ha de garantir amb el 25% de la plantilla durant el primer dia, i a partir del segon s'augmentarà a un terç de la plantilla. També s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica i l'atenció d'emergències al 061. El sindicat Metges de Catalunya ha impugnat els serveis mínims decretats per la Generalitat argumentant que no s'hi poden incloure els metges residents, en considerar que no formen part de la plantilla.

Primera jornada de vaga dels sociosanitaris La primera jornada de vaga, aquest mateix dimarts, ha estat la dels sociosanitaris. L'aturada ha anat a càrrec del sindicat minoritari de la Intersindical. S'hi ha sumat Infermeres de Catalunya. El seguiment ha estat poc destacable. Uns 500 professionals de la salut, principalment infermers i personal administratiu, s'ha manifestat davant de la Generalitat per reclamar al Govern més personal i poder recuperar els drets i el sou d'abans de les retallades.