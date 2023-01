El sector sanitari reclama millores en les condicions laborals

Comencen tres dies de vaga i mobilitzacions convocats per diferents sindicats i col·lectius. En aquesta primera jornada no ha tingut gaire seguiment. A aquesta hora estan reunits el sindicat Metges de Catalunya i el departament de Salut per intentar arribar a un acord i desconvocar la vaga de demà i demà passat. Ahir van estar negociant fins a la nit. Tot i apropar posicions, encara hi ha discrepàncies en punts com l'organització de l'agenda dels metges.

Els professionals sanitaris estan esgotats i cremats. És el que afirma rotundament el sindicat Metges de Catalunya, la principal agrupació mèdica. Demanen que un metge de capçalera atengui un màxim de 25 visites per jornada, i per això, diu, calen més mans. Però, alerta el sindicat, cada cop és més difícil perquè el talent mèdic marxa fora d'Espanya. La proposa dels sindicats Metges de Catalunya i la Mesa Sindical de la Sanitat, és un canvi de model del sistema sanitari, i per això reclamen que el personal sanitari depengui, directament, de la conselleria de Salut. Perquè ara, el sistema públic té concert amb un centenar d'empreses i cada una té el seu conveni. Altres reclamacions és que s'estabilitzi al personal interí i al que té contractes temporals i que les hores de formació estiguin dins de l'horari laboral.