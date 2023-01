Els sindicats de la sanitat i l'educació preparen les mobilitzacions dels propers dies 25 i 26 de gener. Davant del Parlament de Catalunya, han llegit el manifest conjunt que han redactat amb les seves reivindicacions. Unes vagues que continuen endavant a l'espera de les properes reunions entre els convocants i els consellers Josep González-Cambray i Manel Balcells.

Els convocants defineixen la situació com a insostenible , tant en el sector de l'educació com en el de la sanitat. Tots dos retreuen al Govern la manca d'inversió en recursos. En el cas dels metges, parlen d'una extenuació dels professionals sanitaris , i pel que fa al professorat, continuen les queixes per les elevades ràtios a les aules. També demanen a l'executiu català que triï entre 'invertir al Hard Rock o en garantir els serveis públics'

El conseller de Salut, Manel Balcells, s'ha reunit aquest dimecres amb representants del sindicat Metges de Catalunya amb la voluntat d'evitar la vaga, que tindrà lloc en una setmana, i a la qual s'han sumat també altres professionals sanitaris. Tot i això, la trobada no ha tingut èxit i els metges mantenen la convocatòria. El pròxim dilluns es tornaran a reunir per tractar d'arribar a un acord.

Reunions entre sindicats i Educació

Els sindicats de l'àmbit educatiu i el departament d'Eduació es troben immersos en converses per intentar trobar un punt d'acord i evitar la vaga. Fins ara, des del Govern no veuen marge per incorporar més temes en les negociacions per revertir les retallades. A la sortida d'una reunió amb els sindicats, la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, ha defensat que la proposta actual ja 'tancaria l'època de les retallades'. Alguns sindicats com CCOO proposen consultar als docents sobre si arribar a un acord amb el departament o anar a la vaga.