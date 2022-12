Treballadors de la xarxa concertada del sistema de salut pública i el sector de l'educació faran vaga els dies 25 i 26 de gener. Tot i el preacord a què han arribat el departament de Salut amb les patronals i els sindicats CCOO, UGT i d'infermeria SATSE, alguns sectors no el troben suficient. Es tracta de Metges de Catalunya, que aquest mateix divendres ha registrat la convocatòria de vaga.

Pel que fa als professors, el sindicat majoritari d'educació USTEC ha convocat vaga pels mateixos dies. Des del sindicat asseguren que del departament d'Educació no han fet cap pas per revertir la situació de retallades. La Generalitat confia a evitar les aturades i afirma que continuen les negociacions.

Un acord molt demanat

Els treballadors dels centres sanitaris concertats, SISCAT, tindran una pujada de sou del 3,5%, com els funcionaris. Rebran complements tant si el centre on treballen té beneficis com si no. A més, cobraran les lliurances i els pujaran la paga per guàrdia. El departament de Salut, amb una inversió de 460 milions d'euros, espera que a aquest acord el segueixi el dels treballadors de l'Institut Català de la Salut.

01.22 min Metges de Catalunya convoca vaga de metges pel 25 i 26 de gener

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha avançat l'acord al programa Cafè d'idees de RTVE a Catalunya, on ha anunciat també que el gener es presentaran plans urgents per a reduir llistes d'espera i augmentar el nombre de metges. El preacord a què han arribat aquest divendres permetria millorar les condicions laborals dels 70.000 treballadors que formen part del SISCAT.