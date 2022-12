01:02

Els sindicat majoritari en el sector educatiu ha convocat una vaga de dos dies coïncidint amb la de la sanitat

USTEC-STES convoca una vaga de dos dies el 25 i 26 de gener. Valoren com a insuficients els avenços de les negociacions amb el departament per al retorn a les condicions laborals de fa 10 anys. Des d'Educació consideren que la ciutadania no entendrà la convocatòria de vaga després de l'acord assolit in extremis a l'inici de curs que es tradueix en el retorn a l'horari lectiu anterior | LOURDES GATA