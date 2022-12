14:50

El preu de la llum repunta lleugerament aquest dissabte

El preu de la llum repuntarà lleugerament aquest dissabte fins als 34,36 euros per MWh davant els 21,12 euros per MWh d'aquest divendres, el preu més baix des del 9 de maig del 2021. L'hora més cara serà entre sis de la tarda i set del vespre, amb una punta de 106,48 euros per MWh mentre que la franja més barata serà entre quatre i cinc de la matinada amb 20,4 euros per MWh.