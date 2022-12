Un any més, ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar tornaran a portar la màgia a tot arreu amb la tradicional desfilada pels carrers de les ciutats. Aquest 5 de gener de 2023 és una data molt esperada després de dos anys marcats per les restriccions de la pandèmia. La de l'edició passada va estar marcada per l'obligatorietat de la mascareta, la prohibició de llançar caramels i la distància de seguretat.

Ara, viure la Cavalcada de Reis suposa recuperar l'essència de sempre. Per això, no et pots perdre la popular Cavalcada de Reis d'Orient a Barcelona, així com les de diferents zones del territori català. La rua de la capital catalana també es podrà seguir en directe a La 1 o a RTVE Play Catalunya.

Els Reis d'Orient arribaran a la capital catalana, com sempre, a les 16:00 h de la tarda a la plaça del Portal de la Pau amb el tradicional pailebot Santa Eulàlia. Immediatament després, començaran la rua pels carrers de la ciutat amb un recorregut que enguany s'ha modificat i amb diferents novetats, com les noves carrosses que acompanyaran el seguici.

Recorregut de la Cavalcada de Reis 2023 El recorregut començarà a les 18:00 h de la tarda a l'avinguda del Marquès de l'Argentera amb passeig de la Circumval·lació, i acabarà al voltant de les nou del vespre a la Font Màgica de Montjuïc. Enguany, s'ha hagut de modificar per evitar les obres del centre de la ciutat, així que no passarà per la Via Laietana, les places Urquinaona, Catalunya i Universitat i el carrer de Pelai. Recorregut de la Cavalcada dels Reis d'Orient 2023 a Barcelona Cavalcada dels Reis d'Orient a Lleida . C omença a les 17.05 h amb l'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient a l'estació de Trens Lleida-Pirineus.

Cavalcada dels Reis d'Orient a Tarragona . A les 18.15 h arribaran per via marítima a la ciutat Ses Majestats els Reis Mags d'Orient des de terres de l'Orient, que és saludada per les sirenes dels vaixells i barques del port. A les 19 h, des del carrer Reial, començarà la cavalcada, que obre la Guàrdia Urbana motoritzada i la carrossa del Fanal de la ciutat de Tarragona.

Cavalcada dels Reis d'Orient a Girona. L'arribada de Ses Majestats a la ciutat es produirà el dijous 5 de gener al Campament Reial que s'ubicarà al Parc de la Devesa, al Camp de Mart, de 15:45 h a 18 h. I des d'on tot el seguici reial començarà un recorregut a peu fins a La Copa, on es farà un gran acte final.