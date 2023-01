00:47

Els Reis Mags arribaran a Barcelona per mar en la que s'espera que sigui la cavalcada més multitudinària feta fins ara a la capital catalana.

Melcior, Gaspar i Baltasar arriben aquest dijous a Barcelona a les quatre de la tarda per mar. A les 18h començaran la cavalcada on saludaran als nens i nenes de la ciutat i recolliran les cartes d'última hora. L'Ajuntament de Barcelona espera que sigui la cavalcada més multitudinària feta fins ara.

S'espera que sigui la més seguida malgrat que estrena un nou recorregut per evitar les obres de la Via Laietana. Amb motiu de la celebració de la cavalcada dels reis a Barcelona, així com d'altres cavalcades i actes similars, Transports Metropolitans recomana fer ús del metro per als desplaçaments d’aquest dijous.

I per tal de poder gaudir d’una cavalcada segura, Protecció Civil recorda que cal mantenir distància amb les carrosses, no baixar a la carretera a agafar caramels i no travessar el carrer. Vigilar els nens i fer que portin anotacions amb les dades de contacte en cas de perdre’s, és una altra recomanació important | Guillem Vives