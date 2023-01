00:57

Els Reis d'Orient arriben a Tarragona en vaixell al barri del Serrall i a les 19h inciaran la cavalcada que enguany repren la tradició de repartir caramels.

Cavalcada dels Reis d'Orient a Tarragona. A les 18.15 h arribaran per via marítima a la ciutat Ses Majestats els Reis Mags d’Orient des de terres de l’Orient, que és saludada per les sirenes dels vaixells i barques del port, al barri del Serrallo. A les 19 h, des del carrer Reial, començarà la cavalcada, que obre la Guàrdia Urbana motoritzada i la carrossa del Fanal de la ciutat de Tarragona.