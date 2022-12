RTVE Catalunya emet l'arribada dels Reis d'Orient a Barcelona

RTVE Catalunya portarà de nou la màgia de Ses Majestats els Reis d’Orient a les llars catalanes amb la tradicional Cavalcada de Barcelona. El seguici dels reis torna amb més il·lusió i màgia que mai, un nou recorregut i carrosses noves i més espectaculars. Els nens i nenes podran seguir la visita dels reis d'Orient a través de La 1, d'RTVE Play Catalunya i del canal de YouTube d'RTVE Catalunya.

La presentadora de 'Punts de vista', Tània Sarrias; la reportera de 'La hora de La 1', Mireia Alzuria, i la periodista de Ràdio 4, Natàlia Sánchez, retransmetran l'arribada dels Reis d’Orient, des d'un escenari situat davant del Mercat de Sant Antoni. A més, estaran acompanyades dels personatges del canal Clan RTVE: Simon i uns dels Momonsters.

A causa de les obres de Via Laietana, la Cavalcada estrena recorregut. Començarà a l'Avinguda del Marquès de l'Argentera i acabarà a la Font Màgica de Montjuïc, passant pel passeig Colom, avinguda del Paral·lel, ronda Sant Pau, Urgell, Sepúlveda i avinguda Reina Maria Cristina.

Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a les 16h per mar amb el pailebot Santa Eulàlia i es reuniran amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al Portal de la Pau per rebre la clau de la ciutat. A bord d’una carrossa, recorreran els carrers de Barcelona acompanyats del seu seguici, on no hi faltaran la música i l'espectacle, per fer arribar els regals a totes les llars.