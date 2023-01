00:52

A Lleida, ses majestats els Reis d'Orient començaran la cavalcada a les sis de la tarda, amb el recorregut habitual i repartint 6.500 tones de caramels.

Com és tradició, els reis a Lleida arriben en tren i des de l'estació començaran un recorregut d'uns 2 quilòmetres pels carrers del centre de la ciutat. Tot plegat acabarà a la plaça de la Paeria, on es farà la tradicional entrega de les claus de la ciutat per tal que els reis puguin entrar a totes les cases.

Unes 400 persones fan possible aquest seguici, amb 11 carrosses plenes de talent local. Encapçalarà la comitiva una família de ietis, amb un espectacle de la companyia lleidatana Campi Qui Pugui. Miquel Pueyo, l'alcalde, parla d'una cavalcada que és un espectacle itinerant Enguany, a més, hi ha dos espais reservats per a persones amb mobilitat reduida | Pepa Sangenís