01.20 min Com serà la cavalcada de reis a Barcelona? | Maite Boada

Una vegada més, la Nit de Reis estarà marcada per les restriccions de la covid. Ses Majestats arribaran amb el seu seguici i recorreran els carrers de la ciutat seguint un protocol anunciat per Salut per evitar els contagis. Melcior, Gaspar i Baltasar hauran de portar mascareta durant tot el trajecte i també l'hauran de dur els membres de la comitiva musical. Els que portin un instrument de vent se l'hauran de posar mentre no toquin.

"Els Reis Mags arriben al port de Barcelona.



Per primer cop, faran el recorregut en una sola carrossa.

No es podran llançar caramels durant la cavalcada.



Segueix-ho a partir de les 18:50 h a La 1



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 5, 2022

L'arribada dels Reis a RTVE Catalunya RTVE Catalunya portarà, un any més, la màgia de Ses Majestats els Reis d’Orient a les llars catalanes. Des del sofà de casa podreu gaudir d'un programa especial amb la Tània Sarrias al capdavant, acompanyada dels periodistes Àngel Pons i Natàlia Sánchez. Es podrà seguir a partir de les 18:50h per La 1 de TVE i per RTVE Play. Cavalcada dels Reis d'Orient a Barcelona

Com serà enguany la Cavalcada de Reis? Mateix recorregut de sempre: sortirà a les 18:15 h de l’avinguda del Marquès de l’Argentera i acabarà a l’avinguda de la Reina Maria Cristina cap a les 21:10 h.

sortirà a les 18:15 h de l'avinguda del Marquès de l'Argentera i acabarà a l'avinguda de la Reina Maria Cristina cap a les 21:10 h. No hi haurà públic a l'arribada al Port per evitar congregacions. "El Govern recomana prendre totes les mesures per "evitar les aglomeracions" durant les cavalcades de Reis de demà



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 4, 2022 Melcior, Gaspar i Baltasar compartiran carrossa: La unió dels tres reis en una sola també implicarà que els seus seguicis ballin com un sol grup de forma conjunta. No aniran asseguts, sinó de peu perque "volen saludar el major nombre possible de nens i nenes".

La unió dels tres reis en una sola també implicarà que els seus seguicis ballin com un sol grup de forma conjunta. No aniran asseguts, sinó de peu perque "volen saludar el major nombre possible de nens i nenes". Ses Majestats estrenaran vestuari

Carrossa nova : l'Estel lluirà amb una cua molt més llarga i brillant. Els carboners també comptaran amb una carrossa nova. A més a més, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a Barcelona acompanyats d’un nou personatge : el carter Olmut, un gegant de set metres d’alt, construït a partir de les cartes dels nens de la ciutat.

: l'Estel lluirà amb una cua molt més llarga i brillant. Els carboners també comptaran amb una carrossa nova. A més a més, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a Barcelona acompanyats d’un : el carter Olmut, un gegant de set metres d’alt, construït a partir de les cartes dels nens de la ciutat. Menys participants : 800 en compte de 1.300 per esponjar més.

: 800 en compte de 1.300 per esponjar més. Per primera vegada, els Reis d'Orient aniran acompanyats de patges reials que explicaran la festa en llengua de signes. Les mascaretes, protagonistes de les cavalcades de Reis

Mesures més restrictives Mascareta obligatòria: per als majors de 6 anys i es recomana també per als infants d'entre 3 i 5 anys.

per als majors de 6 anys i es recomana també per als infants d'entre 3 i 5 anys. No es podrán repartir caramels: evitar aglomeracions és l'objectiu d'aquesta mesura perque la gent no s'hagi de baixar la mascareta.

evitar aglomeracions és l'objectiu d'aquesta mesura perque la gent no s'hagi de baixar la mascareta. Distància social: els patges podran acostar-se de forma puntual a recollir cartes, dibuixos i xumets que els infants dipositaran en bústies, bosses o sacs. Gran part dels actes es donaran a l'aire lliure per evitar la propagació del virus.

els patges podran acostar-se de forma puntual a recollir cartes, dibuixos i xumets que els infants dipositaran en bústies, bosses o sacs. Gran part dels actes es donaran a l'aire lliure per evitar la propagació del virus. No podran participar en la cavalcada : les persones amb símptomes de covid-19, els que tinguin un resultat positiu, estiguin pendent de saber-ho o que estiguin fent quarantena per ser contactes estrets.

: les persones amb símptomes de covid-19, els que tinguin un resultat positiu, estiguin pendent de saber-ho o que estiguin fent quarantena per ser contactes estrets. Es recomana que no es barregin bombolles. Els pastissers catalans confien vendre un milió de tortells de Reis Molts colaboradors aniran recordant al llarg del recorregut de 5 km la importància de vetllar per les mesures sanitàries. La cavalcada compta amb un presupost d'aproximadament 850.000 euros.

Consulta els 9 recorreguts de les cavalcades de Reis A partir de les 18.00 hores del dia 5 començaran les cavalcades de Reis als barris de Barcelona. Per segon any consecutiu, s’adapten a les restriccions per la covid-19. Aquest any, el mapa de cavalcades s’ha reduït a més de la meitat respecte al panorama previ a la pandèmia. Un total de 19 cavalcades lluïen als barris, a banda de la central. Aquest any, n'hi haurà un total de nou.