Les mascaretes, protagonistes de les cavalcades de Reis

Després d'una aturada obligatòria l'any passat a causa de la pandèmia, Tarragona recuperarà la Cavalcada de Reis i ho farà en el format habitual. Però aquest any, com novetat, no es podran llançar caramels. A les 18.15 h, arribaran per via marítima a la ciutat de Ses Majestats els Reis Mags des de terres de l’Orient. Hi haurà 21 salves pirotècniques en homenatge a les magnànimes personalitats. Els patges dels Mags també encendran bengales de colors per assenyalar la seva entrada a la ciutat.

Aquestes són les novetats del 2022 a Tarragona:

No es farà repartiment de caramels : la gran novetat és que no es podrà fer el tradicional repartiment de caramels per les restriccions de la pandèmia. L'objectiu és evitar qualsevol interacció amb el públic.

: la gran novetat és que no es podrà fer el tradicional repartiment de caramels per les restriccions de la pandèmia. L'objectiu és evitar qualsevol interacció amb el públic. L'ajuntament mantindrà el Magatzem Reial : el Refugi 1 del Moll de Costa acollirà la visita als patges reials durant les jornades de preparació a aquesta nit.

: el Refugi 1 del Moll de Costa acollirà la visita als patges reials durant les jornades de preparació a aquesta nit. Tindrà el recorregut tradicional.

No hi haurà cap límit d'aforament.

La mascareta i la distància de seguretat també tindran protagonisme en aquesta nit tan especial.

“#TGNPledeMàgia | ������ Els Reis d’Orient tornaran a fer la tradicional Cavalcada de Tarragona la tarda del 5 de gener.



�� Les mascaretes seran obligatòries per tothom i no es llançaran caramels.



ℹ️ https://t.co/ooNjtgBKMb



�� Laia Díaz pic.twitter.com/Aqwc9tTS2e“ — Ajuntament Tarragona (@TGNAjuntament) January 3, 2022

Lleida recupera 'La Factoria dels Reixos' Lleida recuperarà la nit més màgica de l'any i celebrarà la cavalcada el 5 de gener. Enguany els Reis d'Orient arribaran a la ciutat amb el tren de Pobla. Després d'haver-la de suspendre l'any passat per la pandèmia, aquest any Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a l'estació Lleida-Pirineus a les 17.05 h. La cavalcada començarà a les 18 h i recorrerà diferents carrers de la ciutat per dirigir-se fins a l'Ajuntament. Les novetats d'aquest any són: Els parlaments de Ses Majestats es faran des del balcó de la Paeria.

La comitiva reial estarà formada per dotze carrosses

Hi participaran unes 400 persones

Torna l'espectacle 'La Factoria dels Reixos' : es farà els dies 2 i 3 de gener al Barris Nord. Ja s'han venut més de 6.000 entrades.

: es farà els dies 2 i 3 de gener al Barris Nord. Ja s'han venut més de 6.000 entrades. Dos espais inclusius: dirigits a persones amb mobilitat reduïda perquè pugui seguir sense problemes de visibilitat el pas de les carrosses. Els punts que s'han disposat s'ubiquen: al mig de la rambla de Ferran, als números 33-37, i a l'avinguda de Blondel, 32-34, a l'altura del Museu Morera. Igualment, al final del recorregut, es podrà seguir els parlaments dels Reis d'Orient a través de l'intèrpret de llengua de signes perquè tota la ciutadania pugui tenir accés als missatges reials.

dirigits a persones amb mobilitat reduïda perquè pugui seguir sense problemes de visibilitat el pas de les carrosses. al mig de la rambla de Ferran, als números 33-37, i a l'avinguda de Blondel, 32-34, a l'altura del Museu Morera. Igualment, al final del recorregut, es podrà seguir els parlaments dels Reis d'Orient a través de perquè tota la ciutadania pugui tenir accés als missatges reials. Mascareta obligatòria i distància social: Salut va decretar que la mascareta serà obligatòria, tant per al públic com per als Reis, durant les cavalcades de Reis. A més, els participants i la comitiva hauran de mantenir la màxima distància possible i evitar les aglomeracions.