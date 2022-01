Els pastissers catalans confien vendre un milió de tortells de Reis

El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que enguany a Catalunya vendran un milió de tortells de Reis, una xifra similar a la del 2019. Tot i aquestes previsions optimistes, asseguren que, en molts casos, la mida dels tortells serà més petita per la restricció en la xifra de participants en les reunions.

El més venut

El tortell de massapà i fruita confitada tornarà a ser el més venut, tot i que cada any creix l'interès pels farciments de nata, crema o trufa. També hi haurà establiments que apostaran per innovar i incorporar nous sabors com ara de tiramisú o cafè.

00.46 min Les restriccions també passen factura als tortells de Reis | Laura Monill

Els obradors de les pastisseries ja comencen a treballar en l'elaboració dels tortells de Reis per tenir a punt aquest producte artesanal el pròxim 5 de gener. L'encariment dels ingredients i l'electricitat ha fet que el preu s'apugi lleugerament respecte a l'any passat, un 2%.