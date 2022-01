El comerç tanca una altra campanya de Nadal "fluixa"

La campanya de Nadal ha estat per segon any consecutiu “molt justeta”. Els comerciants asseguren que després d’un novembre en què s’havien generat molt bones expectatives per la recuperació del consum durant el Black Friday, finalment la sisena onada i les noves restriccions han tornat a espantar les compres.

01.34 min L'Àlex Cabrera ha copsat l'ànim dels comerciants al Portal de l'Àngel de Barcelona.

La sisena onada espanta els compradors El president de l'Eix Sant Andreu, i vicepresident de Barcelona Comerç, Prosper Puig, ha assegurat a Ràdio 4 que “el novembre va anar molt bé i teníem unes expectatives que aquest seria un gran Nadal, però les notícies de la sisena onada han fet que fins avui la campanya sigui molt justeta”. Malgrat tot, ara espera poder recuperar el terreny perdut fins a Reis, encara que insisteix que “les expectatives eren superiors al que ha acabat passant”. L'oci nocturn i la restauració demanen al TSJC aturar les restriccions

Bones expectatives per les rebaixes Ara les mirades dels comerciants tornen a estar posades en les rebaixes. A Catalunya s’enceta oficialment després de Reis, el 7 de gener, tot i que ja fa dies que es veuen descomptes als aparadors acollint-se a la liberalització de les promocions. Si atenem a les previsions d’Adecco, una de les principals companyies de recursos humans, es faran fins a un 9,6% més contractes que l’any passat per l’augment de les vendes. Molts dels contractes se sumen als que ja van encetar la campanya del Black Friday, al novembre, i que van aconseguir enllaçar amb el Nadal. Els comerciants esperen un volum de vendes al nivell de prepandèmia pel 'Black Friday'

Catalunya, la CCAA més dinàmica Adecco preveu que Catalunya serà la comunitat autònoma més dinàmica aquest any pel que fa a les rebaixes. Estima que es faran uns 28.100 contractes, un 9,6% més que l’any passat. Centre comercial de l'Illa Diagonal de Barcelona durant els dies de Nadal Per províncies, Barcelona espera formalitzar 21.150 contractes, un 10% més que en 2021, "sent com sempre la gran generadora d'ocupació" segons Adecco. A Barcelona la segueixen Tarragona, on s'esperen signar gairebé 3.500 contractes (un 8% més que 2021); Girona, amb uns 2.600 (un 9% més) i Lleida, que es quedarà prop dels 880 (amb un 8% més). El tancament de comerços per la pandèmia duplica les obertures