La sisena onada obre la porta a una pandèmia dual

Catalunya encadena sis dies consecutius amb la xifra de contagis de covid 19 setmanals per damunt dels 100.000 casos. Aquest diumenge el Departament de Salut ha notificat 8.131 nous contagis en un sol dia, cosa que situa el còmput de positius confirmats amb PCR o test d'antígens la darrera setmana per sobre dels 118.000 casos. Tot plegat ha portat la incidència acumulada a 14 dies a pujar fins a 2.397,13 contagis per cada 100.000 habitants, mentre que a 7 dies ha crescut fins a 1.586,48, el triple que la que teníem després del pont de la Puríssima.

Són registres que no s'havien vist mai abans a la pandèmia i és una demostració de la capacitat de contagi de la variant òmicron que, sortosament, a hores d'ara no s'està traduint en un augment desmesurat de la pressió hospitalària, com en anteriors onades, però que sí que està tensionant molt l'atenció primària. De fet, la primera capa de protecció del sistema de salut és la que està absorbint l'impacte d'aquesta sisena onada.

La darrera setmana la xifra de visites a la Primària motivades per la covid ha fregat les 300.000 setmanals, molt a prop del màxim de tota la pandèmia que es va registrar la tardor de 2020.

Afortunadament, la saturació que es viu aquests dies a molts centres de primària és ben diferent als centres hospitalaris, on es tracten els casos més greus. Els professionals han notat un increment de feina les darreres setmanes però lluny del que havien patit en els primers mesos de la pandèmia. Ara bé, estan a l'expectativa de com evolucionarà la situació a les properes setmanes perquè fins ara la majoria dels pacients atesos s'havien infectat amb la variant delta del virus i encara és una incògnita l'afectació que tindrà l'òmicron, majoritària en els contagis que s'han produït a finals d'any.

De la mateixa manera, i encara de forma més acusada, la mortalitat d'aquesta sisena onada és molt menor. Si fa un any es registraven de mitjana cada setmana unes 300 defuncions, enguany oscil·len al voltant del centenar. Una millora que es deu, sens dubte a la protecció que estan conferint les vacunes, sobretot entre la població més vulnerable.

Des de l'inici de la pandèmia, més de sis milions tres-centes mil persones s'han posat almenys una dosi de vacuna, i la propera setmana segurament s'assolirà el llindar dels dos milions que ja han rebut una dosi de reforç. Tot plegat vol dir que el 76% de la població de Catalunya ja té la pauta completa contra la covid-19, mentre que la població que ha rebut almenys una dosi de vacuna frega el 80%.