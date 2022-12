9:15

Les vendes de loteria pel Sorteig Extraordinari de Nadal han pujat en un 3,2% a Catalunya

Els catalans han gastat 394.328.360 euros enguany, amb una mitjana de 50,79 euros per habitant segons les dades de la Societat de Loteries i Apostes de l'Estat (Selae). A Barcelona, les vendes han pujat un 2,6% --amb 276.625.980 euros i 48,41 euros per habitant--, i a Girona ha augmentat un 6,37% -amb 31.694.180 euros i 40,29 euros per habitant-. A Lleida, les vendes han augmentat un 2,42% -amb 46.425.180 euros i 105,58 euros per habitant-, mentre que a Tarragona han pujat un 5,96% --amb 39.583.020 euros i 48,14 euros per habitant-. El Sorteig Extraordinari de Nadal ha facturat un total de 3.180 milions d'euros en tot l'Estat.