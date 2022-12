Les vendes de la Loteria de Nadal pugen un 3,2% a Catalunya

Els catalans han gastat 394.328.360 euros enguany en dècims de la Loteria de Nadal, un 3,2% més que el 2021. De mitjana, la despesa en dècims se situa en els 50,79 euros per habitant segons les dades de la Societat de Loteries i Apostes de l'Estat (Selae).

A Barcelona, les vendes han pujat un 2,6% -amb 276.625.980 euros i 48,41 euros per habitant-, i a Girona ha augmentat un 6,37% -amb 31.694.180 euros i 40,29 euros per habitant-. A Lleida, les vendes han augmentat un 2,42% -amb 46.425.180 euros i 105,58 euros per habitant-, mentre que a Tarragona han pujat un 5,96% -amb 39.583.020 euros i 48,14 euros per habitant-.

Madrid, Andalusia i Catalunya, on més es ven Loteries i Apostes de l'Estat havia posat a la venda a Catalunya un total de 20.428.192 bitllets dècims de loteria del Sorteig Extraordinari de Nadal per valor de 425 milions d'euros, 73 més que l'any passat. Serveis informatius Ràdio 4 La Loteria de Nadal que aquest any repartirà un total de 2.520 milions d'euros Escuchar audio Per comunitats autònomes, segons el repartiment realitzat per SELAE per a enguany, la Comunitat de Madrid és on els ciutadans més loteria de Nadal compren (518 milions), seguits dels andalusos (470) i els catalans. A nivell estatal, les vendes han repuntat un 5%. On més han crescut ha estat a La Rioja (+10,9%) i les Balears (+9,1%). L'any passat, les vendes a Catalunya van pujar un 12,28% amb relació al 2020. Un fort increment que va portar a una despesa per habitant de 49 euros, 5 més que el primer Nadal de la pandèmia. Finalment, el primer i segon premi van passar de llarg i en prou feines es van recuperar 35 milions en grans premis. 10 curiositats que no sabies de la Bruixa d'Or