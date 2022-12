La Loteria de Nadal que aquest any repartirà un total de 2.520 milions d¿euros

Aquest dijous 22 de desembre començarà el sorteig de la loteria de Nadal que aquest any repartirà un total de 2.520 milions d¿euros en premis, 112 més que el 2021.

A Catalunya s'han posat a la venda 425 milions en dècims i es preveu que cada català haurà gastat 54,74 euros en aquest sorteig. Una xifra superior a la de l'any passat quan es van gastar 49 euros de mitjana. La Loteria de Nadal d’aquest any repartirà un total de 2.520 milions d’euros en premis, 112 més que el 2021. D'entre els principals premis, el primer reparteix 400.000 euros per dècim, el segon 125.000 i el tercer 50.000 euros per cada dècim.

A Barcelona, la grossa de la Loteria de Nadal ha caigut gairebé mig centenar de vegades. L’última va ser el 2019, quan al barri del Clot es van repartir 10 milions d’euros. La ciutat on més vegades ha caigut el primer premi de la rifa ha estat Madrid, amb més d’una vuitantena.INFORMA: MARGA ESPARZA. FOTO: EFE/ Juan Carlos Hidalgo