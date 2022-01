El Sorteig Extraordinari de Nadal es recupera de la pandèmia. A Catalunya les vendes han pujat enguany un 12,28%. Un fort increment que ha portat a una despesa per habitant de 49 euros, 5 més que l'any passat.

Els catalans han gastat en total 382.111.220 euros aquest any. A Barcelona, les vendes han pujat un 9,58% -(46,95 euros per habitant) i a Girona un 19,58% (38,11 euros per habitant). A Lleida, les vendes han augmentat un 15,73% (103,36 euros per habitant), mentre que a Tarragona han pujat un 23,79% (45,74 euros per habitant). El Sorteig Extraordinari de Nadal ha facturat un total de 3.028 milions d'euros a tot l'Estat

A Catalunya Loteries i Apostes de l'Estat ha posat a la venda un total de 20.642.570 dècims de loteria del Sorteig Extraordinari de Nadal per valor de 412,8 milions d'euros. L’any passat els catalans van recuperar 290 milions dels 340 jugats, el que suposava només un 14,7% menys del gastat. La major part van correspondre a les 60 sèries venudes a l’administració ‘La Pastoreta’ de Reus.

El 2020 les vendes van caure un 7,6% L'any passat els catalans es van gastar un total de 340 milions a comprar dècims del sorteig de Nadal, un 7,6% menys que el 2019. D’aquests, la gran majoria, 246 milions els van comprar a la província de Barcelona. 39,1 van repartir-se a la de Lleida, 30,1 a Tarragona i 24,9 a Girona, que és tradicionalment la província que menys juga en aquest sorteig nadalenc. A tot l'Estat es van gastar prop de 2.600 milions. Així han celebrat els catalans els premis més 'grossos' dels darrers anys De fet, només Madrid amb 435 milions d'euros i Andalusia amb 358 van superar Catalunya pel que fa a vendes. De mitjana els catalans es van gastar uns 44 euros en la compra de dècims del Sorteig Extraordinari de Nadal. Una xifra que està molt lluny dels 97 de mitjana dels habitants de Castella i Lleó. Per municipis, Sòria amb 245 euros, Burgos amb 203 i Segovia amb 125 són els que presenten una despesa més elevada.