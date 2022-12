El 5.490, el 'Gordo' de la Loteria de Nadal de 2022

El premi de 'El Gordo' del sorteig extraordinari de la Lotería de Navidad d'aquest 2022 ha recaigut en el 5.490. Tot i ser un número molt repartit en 32 províncies, Catalunya s'ha quedat amb un pessic a Barberà del Vallès, l'Hospital de Llobregat, Sant Vicenç de Casellet, Rubí i Barcelona (Pg. de la Zona Franca).

L'administració de loteria número 2 de Barberà del Vallès (Barcelona) situada en el número 41 de l'avinguda de la Generalitat ha venut cinc sèries del número 5.490, agraciat amb la Grossa de Nadal, amb el que ha repartit 20 milions del premi, a part de les terminacions i la "pedrea".

Els dècims s'han venut per finestreta, i els han comprat veïns de la zona, entre ells l'exalcaldessa de la ciutat Sílvia Fuster, que el comparteix amb quatre amigues, i en Buba, un veí de Sabadell originari del Senegal que treballa en una obra propera.

Altres nou dècims de la Grossa també s'han venut a Catalunya, concretament a Barcelona (tres dècims), Platja d'Cèrcol (tres dècims), L'Hospitalet de Llobregat (tres dècim), Rubí (tres dècim) i Sant Vicenç de Castellet (un dècim).

El propietari d'un estanc de la Zona Franca de Barcelona espera que els premiats siguin "gent del barri" perquè el moment econòmic és "molt dur. "Aquí ha tocat la grossa?", han repetit els clients de l'estanc i administració de loteria Cañas veient el rebombori d'aquest local del passeig de la Zona Franca, que ha venut tres dècims del 05490, premiat amb la grossa de Nadal. En total, aquesta administració haurà repartit 1.200.000 euros (400.000 per dècim) que el seu propietari, Xavi Cañas, indica que s'hauran venut a "gent del barri, de les oficines o que estan de pas".

En total, aquest primer premi del Sorteig Extraordinari de Nadal hauria deixat a Catalunya un total de 23,6 milions d'euros.

El premi gran ha estat molt repartit en administracions de la Corunya, Lugo, Astúries, Almeria, Madrid, Barcelona, Lleó, Biscaia, Alacant, Castelló, Sevilla, Valladolid, Santa Cruz de Tenerife, Múrcia, Girona, Granada, Las Palmas, València, Albacete, Àvila, Balears, Càceres, Cadis, Ciudad Real, Guipúscoa, Huelva, Osca, Jaén, Màlaga, Navarra, Pontevedra i Sòria.

El número l'han cantat a les 11.21 hores en el segon filferro de la taula cinquena els nens del col·legi de Sant Ildefons, Alonso Dávalos Durán i Ángel Abaga Elebiyo van cantar número i premi i David Caba Mamani i Diana Elisabeth Heredia Arias han extret les boles.

Els agraciats amb aquest primer premi s'emporten quatre milions a la sèrie i 400.000 euros per dècim; mentre que les dues aproximacions a 'la Gordo', els números anterior i posterior, també obtenen un premi de 20.000 euros cadascuna.

Els premiats podran cobrar els seus dècims de la Grossa en les entitats financeres autoritzades, la llista de les quals es troba disponible en els punts de venda de Loteries i en la pàgina web oficial. I podran fer-ho fins al 22 de març de 2023, ja que el dret al cobrament dels premis de Loteria de Nadal caduc al cap de tres mesos, comptats a partir de l'endemà de la celebració del sorteig.

Quina quantitat toca amb 'el Gordo'?

I encara que el premi de la Grossa de la Loteria de Nadal 2022 reparteix un total de quatre milions d'euros a la sèrie (o cosa que és el mateix, 400.000 euros per dècim), el guanyador no rebrà íntegrament aquesta quantitat, perquè Hisenda s'emporta un percentatge fix per qualsevol tipus de sorteig. I és que tots els diners que superi els 40.000 euros -que va pujar en 2020- haurà de fer una aportació del 20% a Hisenda.

És a dir, que dels 400.000 euros d'un dècim agraciat amb el gran premi, quedarien exempts d'impostos 40.000 i l'Estat s'emportaria de la diferència, 360.000 euros, 72.000. El premiat es quedaria amb 328.000 euros. Aquesta norma s'aplica als premis de les loteries i apostes organitzades per l'entitat pública empresarial Loteries i Apostes de l'Estat i pels òrgans o entitats de les comunitats autònomes, així com dels sortejos organitzats per la Creu Roja Espanyola i de l'ONCE, segons la Llei 16/2012, de 27 de desembre.