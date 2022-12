El 4.074, segon premi de la Loteria de Nadal de 2022

El segon premi del sorteig extraordinari de la Lotería de Navidad d'aquest 2022 ha recaigut en el 4.074, i ha repartit un total d'1.250.000 euros a la sèrie, per la qual cosa el posseïdor de cada dècim guanyarà 125.000 euros. Aquest segon premi del sorteig més popular d'Espanya s'ha anunciat en la tercera taula a les 10.26 hores pels nens i nenes del col·legi de Sant Ildefons Yesica Paola València i Ainhoa Rosero i extret per Greybin José Zamorán i Antonio Manuel Cubero.

El premi s'ha venut en administracions de dues poblacions de Girona (Puigcerdà i Olot). L'administració de loteria de Ger (Olot) ha venut 120 a la llar d'infants del poble, la majoria de pares que porten els seus nens al centre tenen un dècim. També, han repartit aquest número a la botiga de queviures de Ger.

L'administració número 1 de Puigcerdà, a Girona, ha venut un total de 45 sèries d'aquest segon premi i el seu propietari, Luís Gil, ha assegurat que "no havia donat mai cap premi de la Loteria de Nadal".

En declaracions a Europa Press aquest dijous, Gil ha afirmat que se n'ha assabentat per la televisió i ha assegurat que s'han venut totes les sèries que tenia a la venda d'aquest número i per finestreta, ja que és "un número baix".

Gil ha assegurat que ha seguit el sorteig des de casa: "És un dia que faig veure com que no treballo, per a no tenir moltes esperances que toca". "Penso 'si em despreocupo, potser toca', i mira, s'ha donat el cas", ha afegit i, encara que ha dit que no ha comprat personalment cap bitllet amb aquest número, celebra que la seva administració hagi repartit sort.

Han repartit 15 milions d'euros. Aquest segon també ha tocat a Bilbao i Mugia (Biscaia).