L'Ibrahim va venir en pastera l'any 2017 fins a Itàlia. No havia comprat mai loteria i fa dos dies va acostar-se a una administració d'Olot per comprar un dècim del 4.074. Avui és un dels afortunats amb el segon premi de la grossa de Nadal. Encara no sap què farà amb el premi, uns 125.000 euros al dècim, però diu que vol dedicar-se al món de la música.

El Modi és un dels altres afortunats amb aquest segon premi. Explica que amb els diners del dècim intentarà portar la seva família a Catalunya.