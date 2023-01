La vaga d'estudiants prevista pels dies 25 i 26 de gener comptarà amb un ampli suport sindical. El Sindicat d'Estudiants i la Intersindical han anunciat una convocatòria de vaga per les mateixes dates que la que va anunciar el sindicat USTEC. Per tant, aquesta mobilització estudiantil comptarà amb el suport de tres sindicats.

Manca de compromís i resolució

La Intersindical justifica la decisió per la 'manca de compromís i de resolució' del Departament d'Educació a l'hora d'arribar a un acord amb les forces sindicals. Entre d'altres, critiquen que no van rebre una proposta en ferm de la conselleria fins al 14 de desembre, i que la consideren insuficient. La propera reunió és un altre motiu de descontent. Està fixada per al 19 de gener, en el que veuen una mostra de la voluntat dilatòria, expliquen, que allunya cada cop més un acord a curt termini.