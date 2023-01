L'actualitat d'aquest dimecres 11 de gener passa per la segona jornada de la reunió convocada pel Ministeri d'Interior per tal d'abordar els últims casos de violència masclista a Espanya. Precisament els Ministeris d'Igualtat, d'Interior i Justícia es reuniran per reforçar les mesures que ajudin a frenar una violència que qualifiquen d'estructural. Mentrestant, des d'Interior segueixen treballant en altres fórmules i, davant l'augment de casos de les últimes setmanes, mantenen trobades amb les forces de seguretat per reforçar les mesures de protecció a les víctimes.

A Catalunya, pendents de l'aprovació dels pressupostos que el Govern considera que està "a prop" un acord amb els partits amb els que ha estat negociant les darreres setmanes.