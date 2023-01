Les obres per construir el nou pavelló del recinte de Gran Via de Fira de Barcelona ja estan en marxa. Aquestes han de permetre ampliar les instal·lacions fins a un total de 300.000 metres quadrats. En concret, ara s'està enderrocant l'immoble que ocupa la major part dels terrenys on hi haurà el nou edifici.

Tres anys d'obres Els treballs, amb una inversió prevista de 201 milions d'euros que finançarà la societat patrimonial Fira 2000, acabaran el 2026. La nova instal·lació suposarà ampliar el recinte en 60.000 metres quadrats, i comptarà amb dues plantes per a l'activitat expositiva i congressual i una edificació per a oficines i serveis, usos firals i de l'administració pública, que s'enllaçarà amb el pavelló 1 i l'entrada principal de la Fira amb un pas elevat. Les instal·lacions s'ampliaran fins a un total de 300.000 metres quadrats Les obres d'enderrocament de l'edifici que actualment ocupa els terrenys de l'ampliació s'acabaran cap al març. Llavors s'iniciarà la cimentació de la futura edificació, que estarà al costat de l'entrada principal de les actuals instal·lacions de Gran Via. Segons informa la Fira en un comunicat, les obres permetran a Gran Via "consolidar-se entre les instal·lacions més importants del mercat firal per espai, a més de destacar per la seva funcionalitat, tecnologia, qualitat, innovació i sostenibilitat".