8:10

PRESSUPOSTOS CATALUNYA | Nova reunió del Consell Executiu encara sense haver tancat un acord per aprovar els pressupostos. Amb els anteriors números en pròrroga tècnica continuen les reunions per aprovar els nous comptes com la que van mantenir ahir a la tarda representants del govern de la Generalitat i del PSC.

De moment es manté el desacord sobre les propostes que exigeixen els socialistes catalans per donar suports als pressupostos com el Hard Rock o l'ampliació de l'aeroport del Prat. A tot això avui representants del Govern i Junts per Catalunya es reuniran per parlar de pressupostos després de no trobar-se des d'abans de Nadal. El portaveu d'aquesta formació, Josep Rius, ha volgut deixar ben clar al govern que ha de triar qui vol com a soci per donar suport als comptes públics.