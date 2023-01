8:15

ELECCIONS MUNICIPALS 2023 | Arrenca la cursa per l'alcaldia de Barcelona.

L'ampliació de l'aeroport del Prat centra l'arrencada de la cursa per l'alcaldia de Barcelona. Tant PSC com Junts reclamen l'ampliació i de fet, Xavier Trias, assegura que no apostar per fer-ho seria un error. Per Ada Colau, Trias representa un model del passat perquè, diu, vol tornar a la ciutat de la contaminació i l'especulació.

Quan falten quatre mesos pels comicis, cap candidat vol parlar de possibles pactes electorals.