CCOO reivindica la pujada salarial del 3,75% per conveni

00:43

El 2022 es va tancar amb l'acord a 30 convenis sectorials, que afecten 800.000 treballadors, que tindran un augment salarial mitjà del 3,75% segons CCOO.

Uns convenis que són plurianuals, amb vigència de tres anys de mitjana, i que suposaran un increment salarial acumulat quasi del 10%. Una millora que ha estat possible als sectors on els treballadors han fet vaga malgrat el bloqueig de la patronal en la negociació. Segons el líder de Comissions Obreres, Javier Pacheco, “un de cada tres treballadors han hagut de recórrer al conflicte per assolir els seus convenis col·lectius”.

Amb tot, el sindicat denuncia que encara hi ha 40 convenis bloquejats que afecten més de 200.00 assalariats | CLIMENT SABATER