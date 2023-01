Aquest dilluns comencen a multar els 17 radars fixos nous a la ciutat que des de feia quatre mesos funcionaven sense sancionar: 12 al costat de zones escolars i altres cinc localitats en "zones de risc" on, segons dades del consistori, no es respecten les velocitats màximes. Aquests radars, però, encara no multaran. L'Ajuntament de Barcelona reforça la seguretat viària als entorns escolar aquest curs. Aquests radars se sumen als altres quatre radars de tram que ja van entrar en funcionament sancionant el passat mes de setembre.

Aquests són els següents entorns escolars on estaninstal·lats els 12 nous radars de punt que controlaran que la velocitat màxima en aquests àmbits no superi els 30 km/h:

C/Numància (entre c/Anglesola i c/Déu i Mata), escoles Ítaca i Anglesola.

C/Aragó (entre c/Bruc i pg. de Gràcia), escola Lestonnac i Escolàpies Llúria.

C/Mallorca (entre c/Nàpols i c/Roger de Flor), escola Dominiques.

C/Mallorca (entre c/Muntanya i c/Fontova), escola Dovella.

Trav. de Gràcia (entre c/Aribau i c/Alfons XII), escola Infant Jesús.

C/Indústria (entre c/Sant Quintí i c/Conca), escola Miralletes i institut Moisès Broggi.

C/Sant Antoni Maria Claret (entre c/Trinxant i c/Guinardó), escola Antoni Balmanya.

C/Balmes (entre c/Marià Cubí i trav. de Gràcia), Escola Pia.

C/Balmes (entre c/Francolí i c/Santjoanistes), escola Poeta Foix.

C/Entença (entre c/Provença i c/Rosselló), escoles Xirinacs i Entença.

C/Sardenya (entre c/Taxdirt i trav. de Gràcia), escola de les Aigües.

C/Consell de Cent (entre c/Bruc i c/Girona), Centre Educatiu López Vicuña.

Aquests radars sempre sancionaran, tant si és jornada escolar com si no ho és. Les multes per excés de velocitat lleu seran de 100 i de 300 euros si se supera la velocitat per sobre de 50 km/hora.

Cinc radars més en zones de "risc" També han entrat en funcionament, altres cinc radars més en punts de la ciutat on els cotxes excedeixen la velocitat màxima permesa dins la ciutat de 50 km/h. De moment, tampoc sancionaran, però ho faran a principis de l'any que ve.