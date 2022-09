Nous radars a l'entorn escolar per no sobrepassar els 30 km/h

De moment els radars assenyalen en una pantalla la velocitat a la qual circulen els vehicles. L'objectiu, diuen des de l'ajuntament, és conscienciar per no sobrepassar el màxim de 30 quilòmetres l'hora als entorns escolar. Tot i que avui, en el primer dia de funcionament, molts ho han superat, també els autobusos de TMB.

A partir del gener els radars multaran. De la mateixa manera han començat a funcionar avui cinc radars més en els punts de risc per excés de velocitat. Fins a finals d'any conductor rebran notificacions i al gener els multaran.