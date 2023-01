8:20

'PROCÉS' I CODI PENAL | Puigdemont assegura que no tornarà a Catalunya fins que ja no pesi sobre ell cap acusació i critica la reforma de Codi Penal pactada per ERC.

“Puigdemont assegura que no tornarà a Catalunya.



Diu que no variarà l'estratègia judicial encara que el TS hagi retirat l'euroordre d'extradició | @RTVECatalunya @cafedidees_rtve



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 13, 2023

Així ho ha afirmat en un missatge difós a través de les xarxes socials que no variarà l'estratègia judicial que defensa des de l'exili a Bèlgica encara que el Tribunal Suprem (TS) hagi retirat l'euroordre d'extradició contra ell pel delicte de sedició, ja eliminat del Codi Penal. Segons Puigdemont, la reforma del Codi Penal, pactada amb Esquerra Republicana de Catalunya, busca solucions personals i critica els republicans, sense citar-los.