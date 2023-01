El detingut té 43 anys. Està acusat de matar la seva parella, d'esquarterar-la i enterrar-la. La Guàrdia Civil l'ha traslladat des de la presó fins aquí per fer un registre en un pis de la seva propietat.

El passat 3 de gener els agents de la Guàrdia Civil el va detenir. Llavors, van escorcollar un habitatge que tenia la parella a travessera de Gràcia i van trobar sang. Ell va confessar que l'any 2021 la va ajudar a morir facilitant-li una arma per suïcidar-se i que després la va esquarterar, la va guardar al congelador fins que fa uns mesos la va enterrar en uns terrenys que acabava de comprar a Pontons, a l'Alt Penedès.

En veure'l remoure la terra, els veïns de Pontons van dir-li a la Guàrdia Civil. En arribar van trobar una tomba, vallada i amb plantes... El Seprona va pensar que havia enterrat animals, però de seguida van adonar-se que la cosa era més greu.

El jutjat va autoritzar l'excavació de la zona i a uns dos metres de profunditat van trobar moltes bosses de plàstic amb el cos repartit de la dona de 42 anys. Ningú havia denunciat la desaparició perquè ella no tenia relació amb la seva família. Tampoc constaven antecedents violents entre la parella.

La investigació està oberta per homicidi o assassinat perquè creuen que la va matar. És un cas que no figura a les estadístiques, perquè encara s'està investigant. El presumpte crim va ser l'estiu del 2021, però no es coneix fins ara.