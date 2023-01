10:16

Una cinquantena de treballadors de metro i tren protesten contra l'increment d'agressions al transport

Una cinquantena de treballadors de metro i tren han denunciat l'increment d'agressions al transport públic, tant a empleats com a usuaris, en una mobilització a Plaça Catalunya de Barcelona. La manifestació ha estat convocada per CCOO, que xifra en un 20% l'augment d'episodis violents que es van viure als trens en els primers cinc mesos del 2022. En els últims mesos la xifra hauria anat en augment per l'increment de passatge per la gratuïtat de Renfe, segons el sindicat. Per revertir la situació, els empleats reclamen més plantilla, més presència policial i més coordinació entre administracions.